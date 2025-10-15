Eveil sensoriel pour les tout-petits Merlieux-et-Fouquerolles
Eveil sensoriel pour les tout-petits
33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne
Gratuit
2025-10-15 10:30:00
2025-10-15 11:15:00
2025-10-15
Suivez Angéline à la rencontre de la nature à travers les cinq sens. Adaptée aux tout petits, cette animation comprend plusieurs petites activités sur l’éveil des sens.
à partir de 18 mois, par Angéline Jauniaux, Naturopathe
Informations et réservations geodomia@aisne.fr / 03 23 80 32 20 0 .
+33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr
