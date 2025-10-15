Eveil sensoriel pour les tout-petits Merlieux-et-Fouquerolles

Eveil sensoriel pour les tout-petits Merlieux-et-Fouquerolles mercredi 15 octobre 2025.

Eveil sensoriel pour les tout-petits

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 10:30:00

fin : 2025-10-15 11:15:00

Date(s) :

2025-10-15

Suivez Angéline à la rencontre de la nature à travers les cinq sens. Adaptée aux tout petits, cette animation comprend plusieurs petites activités sur l’éveil des sens.

à partir de 18 mois, par Angéline Jauniaux, Naturopathe

Informations et réservations geodomia@aisne.fr / 03 23 80 32 20 0 .

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr

