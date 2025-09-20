EVEIL SONORE DES TOUT-PETITS Murviel-lès-Béziers
Rue de l’abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault
Début : 2025-09-20
Animation de lecture, comptines, jeux de doigt pour les enfants de 0-3 ans à 10h45 à la Médiathèque de Murviel.
Rue de l’abeouradou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 62 16 49 mediatheque@murviel-les-beziers.fr
English :
Reading activities, nursery rhymes and finger games for children aged 0-3 at 10:45 am at the Médiathèque de Murviel.
German :
Leseanimation, Reime, Fingerspiele für Kinder von 0-3 Jahren um 10:45 Uhr in der Mediathek von Murviel.
Italiano :
Attività di lettura, filastrocche e giochi con le dita per bambini da 0 a 3 anni alle 10.45 presso la biblioteca multimediale Murviel.
Espanol :
Actividades de lectura, canciones infantiles y juegos de dedos para niños de 0 a 3 años a las 10.45 h en la biblioteca multimedia de Murviel.
