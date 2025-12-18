Eveil sportif par équipe Eaux-Bonnes
Eveil sportif par équipe Eaux-Bonnes mercredi 21 janvier 2026.
Eveil sportif par équipe
Casino des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Initiation aux sports d’équipe pour les touts petits. Jeux de balle, courses, mobilité
De 4 à 8 ans.
inscriptions auprès de l’office de tourisme .
Casino des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
English : Eveil sportif par équipe
