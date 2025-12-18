Eveil sportif par équipe Eaux-Bonnes

Eveil sportif par équipe

Casino des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Initiation aux sports d’équipe pour les touts petits. Jeux de balle, courses, mobilité

De 4 à 8 ans.

inscriptions auprès de l’office de tourisme .

Casino des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

