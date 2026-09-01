Eveil & Vous Salle la Cigale Plémy

Informations pratiques

Plémy

Eveil & Vous

Salle la Cigale Place de l’église Plémy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 10:00:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Envie de vivre un moment en famille avec votre enfant de 0 à 4 ans ? Les ateliers Éveil & Vous vous invitent à explorer, jouer et vous émerveiller ensemble.

Motricité, jeu libre, imitation, socialisation… les équipes du Relais Petite Enfance (RPE) vous proposent des activités pensées pour les tout-petits, dans une atmosphère douce et bienveillante.

Sur réservation uniquement. .

Salle la Cigale Place de l’église Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 08 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Eveil & Vous Plémy a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor