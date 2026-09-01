Eveil & Vous Salle la Cigale Plémy
lundi 14 septembre 2026 · Salle la Cigale · Plémy
Informations pratiques
Plémy
Eveil & Vous
Salle la Cigale Place de l’église Plémy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 10:00:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Envie de vivre un moment en famille avec votre enfant de 0 à 4 ans ? Les ateliers Éveil & Vous vous invitent à explorer, jouer et vous émerveiller ensemble.
Motricité, jeu libre, imitation, socialisation… les équipes du Relais Petite Enfance (RPE) vous proposent des activités pensées pour les tout-petits, dans une atmosphère douce et bienveillante.
Sur réservation uniquement. .
Salle la Cigale Place de l’église Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 08 56
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English :
L’événement Eveil & Vous Plémy a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor