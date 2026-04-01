Eveillez vos sens à Goas Lagorn, en anglais Lannion
Eveillez vos sens à Goas Lagorn, en anglais Lannion mercredi 15 avril 2026.
Eveillez vos sens à Goas Lagorn, en anglais
Plage de Beg Léguer Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:30:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-07-08
Venez explorer en anglais! Dans la charmante vallée de Goas Lagorn près de la plage de Beg Léguer, venez marcher, observer et goûter à la beauté du présent et de la nature environnante à travers des exercices simples d’éveil des sens et de respiration.
Bonne compréhension de l’anglais oral recommandée ; chemin légèrement accidenté avec un peu de dénivelé. .
Plage de Beg Léguer Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13
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English :
L’événement Eveillez vos sens à Goas Lagorn, en anglais Lannion a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose