Eveillez vos sens à Goas Lagorn, en anglais

Plage de Beg Léguer Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-08

Venez explorer en anglais! Dans la charmante vallée de Goas Lagorn près de la plage de Beg Léguer, venez marcher, observer et goûter à la beauté du présent et de la nature environnante à travers des exercices simples d’éveil des sens et de respiration.

Bonne compréhension de l’anglais oral recommandée ; chemin légèrement accidenté avec un peu de dénivelé. .

Plage de Beg Léguer Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13

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English :

L’événement Eveillez vos sens à Goas Lagorn, en anglais Lannion a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose