Éveillez vos sens avec nos produits locaux plaisirs d’offrir Châtellerault

Éveillez vos sens avec nos produits locaux plaisirs d’offrir

1 place Sainte Catherine – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Découvrez la boutique de Noël de l’Office de Tourisme ! C’est une vitrine remplie de produits locaux et de savoir-faire du territoire. En famille ou entre amis, venez déguster le temps d’un après-midi des gourmandises sucrées du territoire. Nous vous proposerons également quelques animations autour des sens afin d’éveiller vos papilles. C’est une occasion de découvrir Grand Châtellerault autrement. .

1 place Sainte Catherine – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

