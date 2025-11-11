Éveillez vos sens avec nos produits locaux plaisirs d’offrir Châtellerault
1 place Sainte Catherine – Châtellerault Vienne
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Découvrez la boutique de Noël de l’Office de Tourisme ! C’est une vitrine remplie de produits locaux et de savoir-faire du territoire. En famille ou entre amis, venez déguster le temps d’un après-midi des gourmandises sucrées du territoire. Nous vous proposerons également quelques animations autour des sens afin d’éveiller vos papilles. C’est une occasion de découvrir Grand Châtellerault autrement. .
1 place Sainte Catherine – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
