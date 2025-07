Éveillez vos sens dans une savonnerie artisanale l’Atelier de Pacou Vellèches

l'Atelier de Pacou 6 Marmande Vellèches Vienne

2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Pascale vous ouvre les portes de l’atelier de Pacou, où elle crée savons à froid, hydrolats et crèmes à base de plantes.

Un moment d’éveil des sens entre parfums naturels et textures douces, pour découvrir les bienfaits des plantes sur la peau. Un moment d’échange et de découverte avec une professionnelle passionnée.

Réservation obligatoire sur [tourisme-chatellerault.fr](https://www.tourisme-chatellerault.fr/profiter/billetterie/route-des-savoir-faire/) .

