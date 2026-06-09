Evelyne Beaurain dévoile ses peintures Galerie Evelyne Beaurain Paimpol
Evelyne Beaurain dévoile ses peintures Galerie Evelyne Beaurain Paimpol vendredi 17 juillet 2026.
Paimpol
Evelyne Beaurain dévoile ses peintures
Galerie Evelyne Beaurain 5 Rue Saint-Vincent Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-17
Evelyne Beaurain est une artiste peintre d’origine Costamoricaine Elle vous recevra chaque jour avec le plus grand plaisir lors de son exposition, pour vous présenter ses peintures réalisées à l’acrylique.
Comme vous le constaterez, son univers est éclectique. Vous voyagerez à travers ses émotions en regardant ses toiles, elle peint selon ses envies, son imagination est fertile. .
Galerie Evelyne Beaurain 5 Rue Saint-Vincent Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 70 71 89
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English :
L’événement Evelyne Beaurain dévoile ses peintures Paimpol a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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