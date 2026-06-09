Evelyne Beaurain dévoile ses peintures Galerie Evelyne Beaurain Paimpol

Paimpol

Evelyne Beaurain dévoile ses peintures

Galerie Evelyne Beaurain 5 Rue Saint-Vincent Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-17

Evelyne Beaurain est une artiste peintre d’origine Costamoricaine Elle vous recevra chaque jour avec le plus grand plaisir lors de son exposition, pour vous présenter ses peintures réalisées à l’acrylique.

Comme vous le constaterez, son univers est éclectique. Vous voyagerez à travers ses émotions en regardant ses toiles, elle peint selon ses envies, son imagination est fertile. .

Galerie Evelyne Beaurain 5 Rue Saint-Vincent Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 70 71 89

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L’événement Evelyne Beaurain dévoile ses peintures Paimpol a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol