Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin en duo à La Soute Jardin du Verney Chambéry
jeudi 8 octobre 2026 · Jardin du Verney · Chambéry
Informations pratiques
Chambéry
Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin en duo à La Soute
Jardin du Verney Cité des Arts Chambéry Savoie
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08 23:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin
Enregistrement d’album en public
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Jardin du Verney Cité des Arts Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 71 76 40 communication@apejs.org
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English :
Evelyne Gallet and Elvire Jouve + Celestin
Live album recording
L’événement Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin en duo à La Soute Chambéry a été mis à jour le 2026-09-09 par Grand Chambéry Alpes Tourisme
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