Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin en duo à La Soute Jardin du Verney Chambéry

Informations pratiques

Chambéry

Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin en duo à La Soute

Jardin du Verney Cité des Arts Chambéry Savoie

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08 23:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin

Enregistrement d’album en public

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Jardin du Verney Cité des Arts Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 71 76 40 communication@apejs.org

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English :

Evelyne Gallet and Elvire Jouve + Celestin

Live album recording

L’événement Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin en duo à La Soute Chambéry a été mis à jour le 2026-09-09 par Grand Chambéry Alpes Tourisme