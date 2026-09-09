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AGENDA · Chambéry

Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin en duo à La Soute Jardin du Verney Chambéry

jeudi 8 octobre 2026 · Jardin du Verney · Chambéry

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Jardin du Verney
Adresse
Cité des Arts
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
14 14 14

Chambéry

Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin en duo à La Soute

Jardin du Verney Cité des Arts Chambéry Savoie

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08 23:30:00

Date(s) :
2026-10-08

Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin
Enregistrement d’album en public
  .

Jardin du Verney Cité des Arts Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 71 76 40  communication@apejs.org

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English :

Evelyne Gallet and Elvire Jouve + Celestin
Live album recording

L’événement Evelyne Gallet et Elvire Jouve + Celestin en duo à La Soute Chambéry a été mis à jour le 2026-09-09 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

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