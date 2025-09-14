Even Crea présente « Les créateurs de K6 Arts » Cassis

Even Crea présente « Les créateurs de K6 Arts »

Dimanche 14 septembre 2025 de 9h à 18h. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Even Créa vous invite à son marché des créateurs de 9h à 18h sur la place Baragnon.

Que vous soyez passionné d’art ou simple curieux, cet événement saura vous captiver et vous surprendre. Ne manquez pas cette occasion de découvrir les talents de demain dans un cadre idyllique au cœur de Cassis ! .

Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 47 37 77

English :

Even Créa invites you to its creators’ market from 9am to 6pm on Place Baragnon.

German :

Even Créa lädt Sie von 9 bis 18 Uhr zu seinem Designermarkt auf dem Baragnon-Platz ein.

Italiano :

Anche Créa vi invita al suo mercato di design dalle 9.00 alle 18.00 in Place Baragnon.

Espanol :

Incluso Créa le invita a su mercado de diseño de 9 a 18 h en la plaza Baragnon.

L’événement Even Crea présente « Les créateurs de K6 Arts » Cassis a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de Cassis