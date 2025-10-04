Evènement: 10ème édition de la Bourse Classique Toutes Marques ! Rue d’Épinal Sochaux
Evènement: 10ème édition de la Bourse Classique Toutes Marques !
Rue d’Épinal Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux Doubs
Début : 2025-10-04 08:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-04
« Le Musée de L’Aventure Peugeot accueille
la 10ème édition de la Bourse Classique toutes marques !
Au programme pièces inédites et nombreuses animations !
Bourse classique dans la cour de l’Atelier du Musée de L’Aventure Peugeot (de 8h à 17h les 4 et 5/10)
– Vente de pièces de rechange toutes marques
– Vente de documents et photos d’archives dans l’Atelier
– Boutique L’Aventure Citroën et Citroën Sport dans l’Atelier
– Boutique Cars By Trap toutes marques
– Buvette et petite restauration (frites, kebab, crêpes salées et sucrées)
Animations extérieures, autour du Musée de L’Aventure Peugeot (de 10h à 17h les 4 et 5/10)
– Exposition de voitures de collection toutes marques
– Exposition et essais de cyclomoteurs PEUGEOT 103 !
– Faites tourner la manivelle ! Saurez-vous faire démarrer une Peugeot de 1926 ?
– Balade en voiture classique PEUGEOT de Sochaux à Montbéliard et retour (supplément de 5€/personne).
– Le Projet 205 road trip sonore à bord d’une auto sacrée avec MA Scène Nationale de Pays de Montbéliard Agglomération. Venez écouter les aventures d’amoureux de la 205… dans une 205 !
A l’intérieur du Musée de L’Aventure Peugeot (de 10h à 18h les 4 et 5/10)
– Challenge de slot racing organisé en partenariat avec Lure Slot Racing
– Exposition Peugeot et la compétition 130 ans de records et de victoires ! prolongée pour l’occasion ! »
Si vous souhaitez être exposant, une réservation est nécessaire. .
Rue d’Épinal Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté musee@peugeot.com
