Evènement: 10ème édition de la Bourse Classique Toutes Marques ! Rue d’Épinal Sochaux

Rue d'Épinal Musée de l'Aventure Peugeot Sochaux Doubs

Début : 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

« Le Musée de L’Aventure Peugeot accueille

la 10ème édition de la Bourse Classique toutes marques !

Au programme pièces inédites et nombreuses animations !

Bourse classique dans la cour de l’Atelier du Musée de L’Aventure Peugeot (de 8h à 17h les 4 et 5/10)

– Vente de pièces de rechange toutes marques

– Vente de documents et photos d’archives dans l’Atelier

– Boutique L’Aventure Citroën et Citroën Sport dans l’Atelier

– Boutique Cars By Trap toutes marques

– Buvette et petite restauration (frites, kebab, crêpes salées et sucrées)

Animations extérieures, autour du Musée de L’Aventure Peugeot (de 10h à 17h les 4 et 5/10)

– Exposition de voitures de collection toutes marques

– Exposition et essais de cyclomoteurs PEUGEOT 103 !

– Faites tourner la manivelle ! Saurez-vous faire démarrer une Peugeot de 1926 ?

– Balade en voiture classique PEUGEOT de Sochaux à Montbéliard et retour (supplément de 5€/personne).

– Le Projet 205 road trip sonore à bord d’une auto sacrée avec MA Scène Nationale de Pays de Montbéliard Agglomération. Venez écouter les aventures d’amoureux de la 205… dans une 205 !

A l’intérieur du Musée de L’Aventure Peugeot (de 10h à 18h les 4 et 5/10)

– Challenge de slot racing organisé en partenariat avec Lure Slot Racing

– Exposition Peugeot et la compétition 130 ans de records et de victoires ! prolongée pour l’occasion ! »

Si vous souhaitez être exposant, une réservation est nécessaire. .

Rue d’Épinal Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté musee@peugeot.com

