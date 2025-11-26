Évènement 48 heures pour faire vivre des idées Institut d’Administration des Entreprises Metz

Évènement 48 heures pour faire vivre des idées

Institut d'Administration des Entreprises 1 rue Augustin Fresnel Metz Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date :

Début : Vendredi 2025-11-26

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-26

Pendant 2,5 jours, plus de 400 étudiant(e)s de disciplines variées se rassembleront sur plusieurs sites en France et à l’international pour relever un défi collectif collaborer afin de résoudre des cas pratiques proposés par des partenaires prestigieux tels que Decathlon, RTE, L’Oréal Paris, Orange, le CROUS, Urbanloop, le Crédit Mutuel et l’Office National des Forêts.

Conçu pour stimuler la créativité et l’innovation, ce challenge offre aux participant(e)s l’opportunité de développer leurs compétences en génération d’idées. À l’issue de l’événement, une certification nationale d’excellence en créativité sera délivrée, valorisable pour leurs futurs stages et sur le marché du travail.

Pourquoi participer ? Découvrir les fondamentaux de la créativité collective et les premières étapes de l’innovation. Développer des idées et concepts innovants répondant aux besoins des entreprises et institutions partenaires. Travailler avec des étudiant(e)s et doctorant(e)s de formations et de niveaux différents, ainsi qu’avec les entreprises participantes.

Comment ça se passe ? 2,5 jours consécutifs de challenge. Équipes de 10 participant(e)s maximum, issues de formations diverses, avec collaboration inter-sites.

Environnement collaboratif et stimulant pour tester vos compétences et votre créativité.

Cet événement est soutenu par le programme ORION Osez la recherche !Tout public

0 .

Institut d’Administration des Entreprises 1 rue Augustin Fresnel Metz 57070 Moselle Grand Est

English :

For 2.5 days, over 400 students from a wide range of disciplines will gather at several sites in France and abroad to take up a collective challenge: work together to solve practical cases put forward by prestigious partners such as Decathlon, RTE, L’Oréal Paris, Orange, CROUS, Urbanloop, Crédit Mutuel and Office National des Forêts.

Designed to stimulate creativity and innovation, the challenge offers participants the opportunity to develop their idea generation skills. At the end of the event, a national certification of excellence in creativity will be awarded, to be used for future internships and in the job market.

Why take part? Discover the fundamentals of collective creativity and the first stages of innovation. Develop innovative ideas and concepts that meet the needs of partner companies and institutions. Work with students and PhD students from different backgrounds and levels, as well as with participating companies.

How does it work? 2.5 consecutive days of challenge. Teams of up to 10 participants from different educational backgrounds, with inter-site collaboration.

A stimulating, collaborative environment to test your skills and creativity.

This event is supported by the ORION program: Dare to Research!

German :

2,5 Tage lang werden sich mehr als 400 Schülerinnen und Schüler verschiedener Fachrichtungen an mehreren Standorten in Frankreich und im Ausland versammeln, um sich einer kollektiven Herausforderung zu stellen: Sie werden zusammenarbeiten, um praktische Fälle zu lösen, die von renommierten Partnern wie Decathlon, RTE, L’Oréal Paris, Orange, CROUS, Urbanloop, Crédit Mutuel und dem Office National des Forêts vorgeschlagen werden.

Die Challenge soll Kreativität und Innovation fördern und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zur Ideenfindung zu entwickeln. Am Ende der Veranstaltung wird eine nationale Zertifizierung für herausragende Leistungen im Bereich Kreativität vergeben, die für zukünftige Praktika und auf dem Arbeitsmarkt genutzt werden kann.

Warum sollten Sie teilnehmen? Die Grundlagen der kollektiven Kreativität und die ersten Schritte zur Innovation kennenlernen. Innovative Ideen und Konzepte entwickeln, die den Bedürfnissen der Partnerunternehmen und -institutionen entsprechen. Mit Studierenden und Doktoranden unterschiedlicher Ausbildungen und Niveaus sowie mit den teilnehmenden Unternehmen zusammenarbeiten.

Wie läuft das ab? 2,5 aufeinanderfolgende Tage Challenge. Teams von bis zu 10 TeilnehmerInnen mit unterschiedlichem Bildungshintergrund und standortübergreifender Zusammenarbeit.

Kollaborative und stimulierende Umgebung, in der Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Kreativität testen können.

Diese Veranstaltung wird unterstützt durch das Programm ORION: Mehr Mut zur Forschung!

Italiano :

Per 2,5 giorni, più di 400 studenti di diverse discipline si riuniranno in diversi siti in Francia e all’estero per raccogliere una sfida collettiva: lavorare insieme per risolvere casi pratici proposti da partner prestigiosi come Decathlon, RTE, L’Oréal Paris, Orange, CROUS, Urbanloop, Crédit Mutuel e Office National des Forêts.

Progettata per stimolare la creatività e l’innovazione, la sfida offre ai partecipanti l’opportunità di sviluppare le proprie capacità di generazione di idee. Al termine dell’evento, verrà assegnato un certificato nazionale di eccellenza nella creatività, che potrà essere utilizzato per futuri stage e sul mercato del lavoro.

Perché partecipare? Per scoprire i fondamenti della creatività collettiva e le prime fasi dell’innovazione. Sviluppare idee e concetti innovativi che rispondano alle esigenze delle aziende e delle istituzioni partner. Lavorare con studenti e dottorandi di diversa formazione e livello, oltre che con le aziende partecipanti.

Come funziona? 2,5 giorni consecutivi di sfida. Squadre composte da un massimo di 10 partecipanti provenienti da diversi contesti educativi, con collaborazione tra le sedi.

Un ambiente stimolante e collaborativo per mettere alla prova le proprie capacità e la propria creatività.

Questo evento è sostenuto dal programma ORION: Dare to Research!

Espanol :

Durante dos días y medio, más de 400 estudiantes de disciplinas muy diversas se reunirán en varios lugares de Francia y del extranjero para afrontar un reto colectivo: trabajar juntos para resolver casos prácticos propuestos por socios prestigiosos como Decathlon, RTE, L’Oréal Paris, Orange, el CROUS, Urbanloop, Crédit Mutuel y la Office National des Forêts.

Diseñado para estimular la creatividad y la innovación, el reto ofrece a los participantes la oportunidad de desarrollar sus capacidades de generación de ideas. Al final del evento, se otorgará un certificado nacional de excelencia en creatividad, que podrá utilizarse para futuras prácticas y en el mercado laboral.

¿Por qué participar? Para descubrir los fundamentos de la creatividad colectiva y las primeras etapas de la innovación. Desarrollar ideas y conceptos innovadores que respondan a las necesidades de las empresas e instituciones asociadas. Trabajar con estudiantes y doctorandos de distintas formaciones y niveles educativos, así como con las empresas participantes.

¿Cómo funciona? 2,5 días consecutivos de desafío. Equipos de un máximo de 10 participantes de distintos niveles educativos, con colaboración entre centros.

Un entorno estimulante y colaborativo para poner a prueba tus habilidades y creatividad.

Este evento cuenta con el apoyo del programa ORION: ¡Atrévete a investigar!

