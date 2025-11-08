Évènement 50 ans de la piscine Lothaire PISCINE LOTHAIRE Metz
Évènement 50 ans de la piscine Lothaire PISCINE LOTHAIRE Metz samedi 8 novembre 2025.
Évènement 50 ans de la piscine Lothaire
PISCINE LOTHAIRE 44 rue Lothaire Metz Moselle
La piscine Lothaire fête ses 50 ans !
La piscine Lothaire, spécialement décorée pour l’occasion, vous invite à une journée festive pour célébré son demi-siècle.
Au programme, ambiance musicale, animations aquatiques, aquagym et aquabike, exposition de photos retraçant l’histoire de la piscine de sa construction à aujourd’hui, et un grand quiz avec des cadeaux à gagner pour les participants.Tout public
PISCINE LOTHAIRE 44 rue Lothaire Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
The Lothaire pool celebrates its 50th anniversary!
The Lothaire pool, specially decorated for the occasion, invites you to a festive day to celebrate its half-century.
On the program: musical entertainment, aquatic activities, aquagym and aquabike, a photo exhibition retracing the history of the pool from its construction to the present day, and a big quiz with prizes to be won by participants.
German :
Das Schwimmbad Lothaire feiert seinen 50. Geburtstag!
Das Schwimmbad Lothaire, das speziell für diesen Anlass dekoriert wurde, lädt Sie zu einem festlichen Tag ein, um sein halbes Jahrhundert zu feiern.
Auf dem Programm stehen Musik, Wassersport, Wassergymnastik und Aquabike, eine Fotoausstellung, die die Geschichte des Schwimmbads von seinem Bau bis heute erzählt, und ein großes Quiz, bei dem es für die Teilnehmer Geschenke zu gewinnen gibt.
Italiano :
La piscina di Lothaire festeggia il suo 50° anniversario!
La piscina Lothaire, appositamente decorata per l’occasione, vi invita a una giornata di festa per celebrare il suo mezzo secolo.
In programma: musica, attività acquatiche, aquagym e aquabike, una mostra fotografica che ripercorre la storia della piscina dalla sua costruzione a oggi e un grande quiz con premi in palio per i partecipanti.
Espanol :
La piscina Lothaire celebra su 50 aniversario
La piscina Lothaire, especialmente decorada para la ocasión, le invita a una jornada festiva para celebrar su medio siglo.
En el programa: música, actividades acuáticas, aquagym y aquabike, una exposición fotográfica que recorre la historia de la piscina desde su construcción hasta nuestros días y un gran concurso con premios para los participantes.
