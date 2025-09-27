Événement 800 ans Exposition Saint-Pierre Circus Beauvais

Événement 800 ans Exposition Saint-Pierre Circus

13 Rue Henri Greber Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Début : 2025-09-27 12:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-09-27

Par ici, Mesdames et Messieurs ! Approchez, approchez !

Admirez, sur plus de huit cents ans, la merveilleuse histoire de la cathédrale de Beauvais !

Les décors sont en carton, les costumes en papier… mais nos comédiens, eux, sont bien en chair et en os. Bienvenue au Saint-Pierre Circus !

L’exposition Saint-Pierre Circus met en scène six groupes de Beauvaisiennes et de Beauvaisiens. Le photographe a notamment collaboré avec l’Association Rosalie, l’EHPAD du Centre Hospitalier de Beauvais, SOS Jeunesse Beauvais, Unapei de l’Oise (SAMSAH, ESAT du Thérain et foyer d’hébergement Les Rigallois), Groupe d’entraide mutuelle Le club beauvaisien et la Ligue de l’Enseignement de l’Oise.

Une exposition présentée du 27 septembre au 8 novembre 2025, par Diaphane et Le Quadrilatère Centre d’art de Beauvais, dans le cadre des 800 ans de la cathédrale Saint Pierre de Beauvais.

La Galerie Associative vous accueille du mardi au vendredi de 12h à 18h et le samedi et dimanche de 10h à 13h puis de 14h à 18h.

13 Rue Henri Greber Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 68 40 reservations-quadrilatere@beauvais.fr

