Evénement à la bibliothèque Lyons-la-Forêt

Evénement à la bibliothèque

18bis Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt Eure

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 18:00:00

2026-02-25

Venez partager un moment convivial autour du fil !

Au programme:

Atelier tricot et laine

Découverte de livres autour du fil et du textile

Débutant(e) ou Confirmé(e)

Ouvert à tous

Entrée libre

Renseignements Corinne au 07 77 34 74 63

Bibliothèque 18bis rue de l’Hôtel de ville 27480 Lyons-la-Forêt .

18bis Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 7 77 34 74 63

