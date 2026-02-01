Evénement à la bibliothèque Lyons-la-Forêt
Evénement à la bibliothèque Lyons-la-Forêt mercredi 25 février 2026.
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 18:00:00
Venez partager un moment convivial autour du fil !
Au programme:
Atelier tricot et laine
Découverte de livres autour du fil et du textile
Débutant(e) ou Confirmé(e)
Ouvert à tous
Entrée libre
Renseignements Corinne au 07 77 34 74 63
Bibliothèque 18bis rue de l’Hôtel de ville 27480 Lyons-la-Forêt .
