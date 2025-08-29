Evénement à la Maison Artistique Sillé-le-Guillaume

Evénement à la Maison Artistique Sillé-le-Guillaume vendredi 29 août 2025.

Evénement à la Maison Artistique

1 Place de la Croix d’Or Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-29

Un événement exceptionnel le week-end prochain à la Galerie Maison Artistique

Un événement exceptionnel le week-end prochain à la Galerie Maison Artistique

Vendredi 29 août

Exposition d’art par Isaa Isaa et Serge Bennathan

Concert par Yann Pétillon et Isaa Isaa

Conférence sur l’art de l’Égypte ancienne par la célèbre archéologue internationale Dr Yolanda Bos

Boissons et restauration par ChezEl

Début 19h30

Participation 25 €

Samedi 30 août — Ateliers

La musique et la voix intérieure — avec Yann Pétillon — 15 €

Art textile — avec Isaa Isaa (matériaux inclus) — 25 €Exploration de l’expression gestuelle méditative — avec Gaelle Corrigou— 15 €

Initiation à la création de bijoux — avec Kleur Jewellery(matériaux inclus) — 25 €

Soirée libre & conviviale

À partir de 19h30, une soirée musicale avec scène ouverte pour artistes et poètes.

Entrée gratuite.

Boissons et restauration disponibles à la vente par ChezEl .

1 Place de la Croix d’Or Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 45 57 24

English :

An exceptional event next weekend at Galerie Maison Artistique

German :

Ein außergewöhnliches Ereignis am kommenden Wochenende in der Galerie Maison Artistique

Italiano :

Un evento eccezionale il prossimo fine settimana alla Galerie Maison Artistique

Espanol :

Un acontecimiento excepcional el próximo fin de semana en la Galerie Maison Artistique

L’événement Evénement à la Maison Artistique Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Sillé-Le-Guillaume