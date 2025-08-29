Evénement à la Maison Artistique Sillé-le-Guillaume
Un événement exceptionnel le week-end prochain à la Galerie Maison Artistique
Vendredi 29 août
Exposition d’art par Isaa Isaa et Serge Bennathan
Concert par Yann Pétillon et Isaa Isaa
Conférence sur l’art de l’Égypte ancienne par la célèbre archéologue internationale Dr Yolanda Bos
Boissons et restauration par ChezEl
Début 19h30
Participation 25 €
Samedi 30 août — Ateliers
La musique et la voix intérieure — avec Yann Pétillon — 15 €
Art textile — avec Isaa Isaa (matériaux inclus) — 25 €Exploration de l’expression gestuelle méditative — avec Gaelle Corrigou— 15 €
Initiation à la création de bijoux — avec Kleur Jewellery(matériaux inclus) — 25 €
Soirée libre & conviviale
À partir de 19h30, une soirée musicale avec scène ouverte pour artistes et poètes.
Entrée gratuite.
Boissons et restauration disponibles à la vente par ChezEl .
1 Place de la Croix d’Or Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 45 57 24
An exceptional event next weekend at Galerie Maison Artistique
Ein außergewöhnliches Ereignis am kommenden Wochenende in der Galerie Maison Artistique
Un evento eccezionale il prossimo fine settimana alla Galerie Maison Artistique
Un acontecimiento excepcional el próximo fin de semana en la Galerie Maison Artistique
