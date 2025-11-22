Évènement à l’occasion de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes Centre socioculturel Maurice Noguès Paris

Samedi 22 novembre 2°25, le centre socioculturel Maurice Noguès organise avec ses partenaires une journée de lutte contre les violences faites aux femmes, avec différents stands d’information mais également des animations pour toutes et tous comme de la boxe, un bar à lectures, des jeux, un ouvreur de paroles, et un plateau d’artistes danseuses et d’une DJ. Nous clôturerons la journée par un repas partagé : venez avec quelque chose à boire ou à manger ! Au plaisir de partager ce moment avec vous !

Évènement à l’occasion de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le samedi 22 novembre 2025

de 14h00 à 22h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7, avenue de la Porte de Vanves 75014 Entrée par la place Marthe SimardParis

+33145424646 cscmnogues.direction@leolagrange.org