Evénement à Varetz animation médiévale à la commanderie des Templiers Varetz

Le temple Varetz Corrèze
Début : 2025-09-13 09:30:00
fin : 2025-09-14 12:00:00
2025-09-13 2025-09-14
Evénement à Varetz animation médiévale à la commanderie des Templiers samedi 13 et dimanche 14 septembre.
Les association Historia Aquitanorum et Sapienta Virtus animeront le site pendant 2 jours.
Atelier équestre à 10h et 15h les deux jours. Nombreux ateliers de reconstitution du 12eme siècle avec les chevaliers templiers.
Horaires samedi 13 septembre 9h30-12h00 / 13h30-18h00
Dimanche 14 septembre 9h30-12h00 / 13h30-17h00
Tarif 10€, gratuit pour les moins de 10 ans. Paiement sur place. .
Le temple Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
