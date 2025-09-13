Evénement à Varetz animation médiévale à la commanderie des Templiers Varetz

Le temple Varetz Corrèze

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

Evénement à Varetz animation médiévale à la commanderie des Templiers samedi 13 et dimanche 14 septembre.

Les association Historia Aquitanorum et Sapienta Virtus animeront le site pendant 2 jours.

Atelier équestre à 10h et 15h les deux jours. Nombreux ateliers de reconstitution du 12eme siècle avec les chevaliers templiers.

Horaires samedi 13 septembre 9h30-12h00 / 13h30-18h00

Dimanche 14 septembre 9h30-12h00 / 13h30-17h00

Tarif 10€, gratuit pour les moins de 10 ans. Paiement sur place. .

Le temple Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

