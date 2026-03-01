Evénement Aromathérapie Découverte de la cuisine Aromatique ! Nogent-le-Rotrou
Evénement Aromathérapie Découverte de la cuisine Aromatique ! Nogent-le-Rotrou samedi 28 mars 2026.
Evénement Aromathérapie Découverte de la cuisine Aromatique !
6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
– Evénement Aromathérapie découverte de la cuisine Aromatique.
Réveillez vos papilles et boostez votre bien-être grâce à l’aromathérapie culinaire.
Christel vous propose des conseils et astuces pour incorporer des huiles essentielles dans vos recettes.
Sur réservation (places limitées)
– Evénement Aromathérapie découverte de la cuisine Aromatique.
Réveillez vos papilles et boostez votre bien-être grâce à l’aromathérapie culinaire.
Découvrez l’art d’incorporer des huiles essentielles dans vos recettes pour des saveurs inédites et des bienfaits santé au quotidien.
Au programme ; conseils et astuces Voyage olfactif et dégustation.
Sur réservation (places limitées)
contactez Christel au 06.77.16.00.18 25 .
6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 16 00 18 lesfeesaromatiques@gmail.com
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English :
– Aromatherapy event: discover aromatic cuisine.
Awaken your taste buds and boost your well-being with culinary aromatherapy.
Christel will give you tips and tricks for incorporating essential oils into your recipes.
On reservation (limited places)
L’événement Evénement Aromathérapie Découverte de la cuisine Aromatique ! Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-18 par OTs DU PERCHE