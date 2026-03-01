Evénement Aromathérapie Découverte de la cuisine Aromatique !

6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

– Evénement Aromathérapie découverte de la cuisine Aromatique.

Réveillez vos papilles et boostez votre bien-être grâce à l’aromathérapie culinaire.

Christel vous propose des conseils et astuces pour incorporer des huiles essentielles dans vos recettes.

Sur réservation (places limitées)

– Evénement Aromathérapie découverte de la cuisine Aromatique.

Réveillez vos papilles et boostez votre bien-être grâce à l’aromathérapie culinaire.

Découvrez l’art d’incorporer des huiles essentielles dans vos recettes pour des saveurs inédites et des bienfaits santé au quotidien.

Au programme ; conseils et astuces Voyage olfactif et dégustation.

Sur réservation (places limitées)

contactez Christel au 06.77.16.00.18 25 .

6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 16 00 18 lesfeesaromatiques@gmail.com

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English :

– Aromatherapy event: discover aromatic cuisine.

Awaken your taste buds and boost your well-being with culinary aromatherapy.

Christel will give you tips and tricks for incorporating essential oils into your recipes.

On reservation (limited places)

L’événement Evénement Aromathérapie Découverte de la cuisine Aromatique ! Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-18 par OTs DU PERCHE