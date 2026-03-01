Evènement artistique Vernissage Galerie Oisila Nevoy Cluny

Evènement artistique Vernissage

Galerie Oisila Nevoy 3 Rue des Tanneries Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19 22:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Vernissage Florence JARRIGE, sculptures, en dialogue avec Oisila NEVOY, peintures Corps de pierre et cœurs de chair et Philippe LONZI, sculptures Ombres et lumières dans un lieu authentique propice aux partages et aux sens, où l’esthétique des œuvres uniques vous invitent à un dialogue silencieux et une profonde réflexion. .

Galerie Oisila Nevoy 3 Rue des Tanneries Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté oisila.nevoy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Evènement artistique Vernissage

L’événement Evènement artistique Vernissage Cluny a été mis à jour le 2026-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)