Evènement artistique Vernissage Galerie Oisila Nevoy Cluny
Galerie Oisila Nevoy 3 Rue des Tanneries Cluny Saône-et-Loire
Début : 2026-03-19 18:30:00
fin : 2026-03-19 22:30:00
2026-03-19
Vernissage Florence JARRIGE, sculptures, en dialogue avec Oisila NEVOY, peintures Corps de pierre et cœurs de chair et Philippe LONZI, sculptures Ombres et lumières dans un lieu authentique propice aux partages et aux sens, où l’esthétique des œuvres uniques vous invitent à un dialogue silencieux et une profonde réflexion. .
Galerie Oisila Nevoy 3 Rue des Tanneries Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté oisila.nevoy@gmail.com
