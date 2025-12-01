Evènement au château Citran Noël Avensan

Evènement au château Citran Noël Avensan samedi 13 décembre 2025.

30 Citran Avensan Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Venez vivre une expérience enrichissante et ludique en seulement 1h30, où la découverte des animaux et le divertissement se rencontrent !

Début de la visite avec le coucher de nos Paons, vous aurez l’occasion d’observer ces oiseaux majestueux de près et d’en apprendre plus sur eux.

Ensuite, relevez des défis dans le chai ! Attraper des araignées dans une cuve, déguster des boissons aux goûts étranges, il ne faudra reculer devant rien si vous voulez gagner des bonbons !

Installez-vous confortablement dans le salon du château pour écouter un conte d’Halloween. Il s’agit de l’histoire de Sam, un garçon espiègle qui sera pris à son propre jeu et rencontrera Jack à la lanterne la nuit du 31 Octobre.

Terminez la visite avec une dégustation de vin à l’aveugle pour les adultes et de jus de raisin pour les enfants.

Cette visite est parfaite pour les familles qui souhaitent passer un bon moment. .

30 Citran Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 26 17 52

