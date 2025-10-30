Evènement au cinéma Le Club CONCERT DE JUL AU STADE DE FRANCE. La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-30
Jeudi 30 Octobre à 20H30, évènement au cinéma Le Club
CONCERT DE JUL AU STADE DE FRANCE.
Tarifs 22,00 € / moins de 14 ans 16,00 € (Un justificatif, pièce d’identité peut être
demandé en caisse)
Résas https://www.cinepassion-dordogne.com/rochechalais/
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Evènement au cinéma Le Club CONCERT DE JUL AU STADE DE FRANCE.
Thursday October 30 at 8:30 pm, event at « Le Club » cinema
JUL CONCERT AT STADE DE FRANCE.
Prices: 22.00 ? / under 14s 16.00 ? (Proof of age and ID may be requested
at the box office)
Reservations: https://www.cinepassion-dordogne.com/rochechalais/
German : Evènement au cinéma Le Club CONCERT DE JUL AU STADE DE FRANCE.
Donnerstag, 30. Oktober um 20.30 Uhr, Veranstaltung im Kino « Le Club »
KONZERT VON JUL IM STADE DE FRANCE.
Eintrittspreise: 22,00 ? / unter 14 Jahren 16,00 ? (Ein Nachweis, Personalausweis oder Reisepass kann verlangt werden)
an der Kasse verlangt werden)
Resas: https://www.cinepassion-dordogne.com/rochechalais/
Italiano :
Giovedì 30 ottobre alle 20.30, evento al cinema « Le Club »
CONCERTO DI JUL ALLO STADE DE FRANCE.
Prezzi: 22,00 € / minori di 14 anni 16,00 € (un documento d’identità può essere richiesto al botteghino)
al botteghino)
Prenotazioni: https://www.cinepassion-dordogne.com/rochechalais/
Espanol : Evènement au cinéma Le Club CONCERT DE JUL AU STADE DE FRANCE.
Jueves 30 de octubre a las 20.30 h, acto en el cine « Le Club
CONCIERTO DE JUL EN EL STADE DE FRANCE.
Precios: 22,00 euros / menores de 14 años 16,00 euros (se podrá solicitar un documento de identidad en la taquilla)
en taquilla)
Reservas: https://www.cinepassion-dordogne.com/rochechalais/
L’événement Evènement au cinéma Le Club CONCERT DE JUL AU STADE DE FRANCE. La Roche-Chalais a été mis à jour le 2025-09-16 par Val de Dronne