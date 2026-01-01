Événement autour de l’IA à l’IUT de Saint-Dié IUT de Saint-Dié Saint-Dié-des-Vosges

Événement autour de l’IA à l’IUT de Saint-Dié

IUT de Saint-Dié 11 Rue de l’Université Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Les étudiants de 3e année de BUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) de l’IUT de Saint-Dié vous donnent rendez-vous pour une soirée unique consacrée à l’Intelligence Artificielle ! L’événement se tiendra le jeudi 15 janvier de 18h à 19h30, dans l’amphithéâtre de l’IUT (11 rue de l’Université, 88100 Saint-Dié-des-Vosges). Ouverte au public, ainsi qu’aux étudiants et personnels de l’Université de Lorraine, cette soirée permettra aux participants d’échanger, et débattre autour des enjeux actuels et futurs de l’IA.

Inscription sur https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIfFg1t9i0hKEUl1oepxT5-8744F67ndZ0Gz2seOudq44U_Q/viewformTout public

English :

3rd year BUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) students from the Saint-Dié IUT are looking forward to a unique evening dedicated to Artificial Intelligence! The event will take place on Thursday January 15, from 6 to 7.30pm, in the IUT amphitheater (11 rue de l’Université, 88100 Saint-Dié-des-Vosges). Open to the public, as well as to students and staff of the Université de Lorraine, this evening will enable participants to discuss and debate current and future AI issues.

Registration on: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIfFg1t9i0hKEUl1oepxT5-8744F67ndZ0Gz2seOudq44U_Q/viewform

