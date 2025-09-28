Événement Badam Event Bellevigne-en-Layon

Parc du Neufbourg Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 14:00:00

2025-09-28

Partez à l’aventure avec la Randorientation de l’APEL de Thouarcé ! Un rendez-vous ludique et convivial pour toute la famille, mêlant découverte de la nature, esprit d’équipe et plaisir du jeu.

? La Randorientation de l’APEL de Thouarcé une aventure pour toute la famille ! ?

Et si vous partiez explorer la nature autrement ? La randorientation est une activité originale qui mêle la convivialité d’une balade familiale à l’excitation d’une chasse au trésor grandeur nature. Munis d’une carte et guidés par votre sens de l’observation, partez à la recherche de balises cachées et relevez ensemble de petits défis ludiques sur le parcours.

Que vous soyez parents, enfants ou grands-parents, chacun trouve sa place les plus jeunes se transforment en explorateurs curieux, tandis que les plus grands mettent à l’épreuve leur sens de l’orientation et leur esprit d’équipe. Entre chemins, villages et paysages, c’est une occasion unique de partager un moment de complicité et de découverte.

La Randorientation de l’APEL de Thouarcé, c’est plus qu’une marche c’est une aventure accessible à tous, où l’on rit, on cherche, on joue… et surtout, on vit ensemble une expérience inoubliable en plein air. .

apelstpierre.thouarce@gmail.com

English :

Set off on an adventure with the APEL de Thouarcé Randorientation! A fun and friendly event for the whole family, combining nature discovery, team spirit and fun.

German :

Begeben Sie sich mit der Randorientation der APEL von Thouarcé auf ein Abenteuer! Ein spielerisches und geselliges Treffen für die ganze Familie, bei dem Naturentdeckung, Teamgeist und Spielfreude miteinander verbunden werden.

Italiano :

Partite all’avventura con la Randorientation dell’APEL di Thouarcé! Un evento divertente e amichevole per tutta la famiglia, che unisce la scoperta della natura, lo spirito di squadra e il piacere di giocare.

Espanol :

¡Lánzate a la aventura con la Randorientation de la APEL de Thouarcé! Un evento lúdico y amistoso para toda la familia, que combina el descubrimiento de la naturaleza, el espíritu de equipo y el placer de jugar.

L’événement Événement Badam Event Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages