Évènement: Balade du Val Mairie d’Exincourt Exincourt

Mairie d’Exincourt 41 Rue du Croissant Exincourt Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

L’association Auto Moto La passion mobile, vous invite le dimanche 7 septembre, pour une balade d’environ 130 km autour du Pays de Montbéliard. Pour encore plus de surprise, le road book préparé par leurs bénévoles sera disponible le jour de la balade!

Venez découvrir, les histoires, les paysages ainsi que les anecdotes des différents petits villages et endroits que vous allez parcourir.

Grâce au repas tiré du sac, venez rencontrer de nouvelles personnes, et échanger sur vos passions communes!

Bulletin d’inscription à remplir. .

Mairie d’Exincourt 41 Rue du Croissant Exincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 36 11 82 automoto.lpm@gmail.com

