Evènement barbecue party Golf de la Grange aux Ormes Marly

Evènement barbecue party Golf de la Grange aux Ormes Marly jeudi 14 août 2025.

Evènement barbecue party

Golf de la Grange aux Ormes 10 rue de la Grange aux Ormes Marly Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-08-14 18:30:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Ne manquez pas notre barbecue géant en terrasse avec vue sur le golf !

Une soirée festive ouverte à tousBuffet à volonté grillades, salades, frites, sauces et dessert, le tout pour 35 € par personne

Ambiance assurée par Prince Max qui sera aux platines tout au long de la soirée !

Pensez à réserver !

Pré-vente disponible.Tout public

35 .

Golf de la Grange aux Ormes 10 rue de la Grange aux Ormes Marly 57155 Moselle Grand Est

English :

Don’t miss our giant barbecue on the terrace overlooking the golf course!

A festive evening open to allAll-you-can-eat buffet: grilled meats, salads, French fries, sauces and dessert, all for 35? per person

Prince Max will be at the turntables all evening long!

Don’t forget to book!

Pre-sales available.

German :

Verpassen Sie nicht unseren Riesengrill auf der Terrasse mit Blick auf den Golfplatz!

Ein festlicher Abend für alleBuffet nach Belieben: Gegrilltes, Salate, Pommes frites, Soßen und Dessert, alles für 35? pro Person

Für die richtige Stimmung sorgt Prince Max, der den ganzen Abend über an den Plattentellern steht!

Denken Sie an eine Reservierung!

Vorverkauf verfügbar.

Italiano :

Non perdetevi il nostro barbecue gigante sulla terrazza con vista sul campo da golf!

Una serata di festa aperta a tuttiBuffet à volonté: carne alla griglia, insalate, patatine, salse e dessert, il tutto per 35? a persona

Il principe Max sarà in pista per tutta la sera!

Non dimenticate di prenotare!

Prevendite disponibili.

Espanol :

No se pierda nuestra barbacoa gigante en la terraza con vistas al campo de golf

Una velada festiva abierta a todosBuffet à volonté: carnes a la parrilla, ensaladas, patatas fritas, salsas y postre, todo por 35? por persona

Prince Max estará en los platos toda la noche

¡No se olvide de reservar!

Venta anticipada disponible.

L’événement Evènement barbecue party Marly a été mis à jour le 2025-07-29 par AGENCE INSPIRE METZ