Evénement BD 3 auteurs en dédicace – Chartres, 31 mai 2025 16:30, Chartres.

Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-05-31 16:30:00

fin : 2025-05-31 19:00:00

2025-05-31

La librairie l’Esperluète aura la chance et le plaisir de recevoir trois auteurs de bande dessinée, Chadia Loueslati, Véro Cazot et Olivier Bocquet pour une séance de dédicace à ne pas manquer, samedi 31 mai.

Chadia Loueslati dédicacera le 3è opus de sa saga familiale, é, é é, ‘é . Véro Cazot dédicacera son roman graphique, et son nouvel album jeunesse – 1 ? et Olivier Bocquet dédicacera tome 4 de et le tome 10 de . Place aux bulles ! .

10 Rue Noël Ballay

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The Esperluète bookshop is delighted to welcome three comic strip authors, Chadia Loueslati, Véro Cazot and Olivier Bocquet, for a not-to-be-missed signing session on Saturday May 31.

German :

Die Buchhandlung l’Esperluète hat das Glück und das Vergnügen, die drei Comicautoren Chadia Loueslati, Véro Cazot und Olivier Bocquet am Samstag, den 31. Mai, zu einer Signierstunde zu empfangen, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Italiano :

La libreria Esperluète sarà lieta di accogliere tre autori di fumetti, Chadia Loueslati, Véro Cazot e Olivier Bocquet, per un’imperdibile sessione di autografi sabato 31 maggio.

Espanol :

El sábado 31 de mayo, la librería Esperluète acogerá a tres autores de cómics, Chadia Loueslati, Véro Cazot y Olivier Bocquet, en una sesión de firmas ineludible.

