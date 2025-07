Événement cinéma, Stans Eminem Route D’Istres Martigues

Événement cinéma, Stans Eminem Route D’Istres Martigues jeudi 7 août 2025.

Événement cinéma, Stans Eminem

Jeudi 7 août 2025 de 21h30 à 23h. Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-07 21:30:00

fin : 2025-08-07 23:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Un docu puissant sur le lien entre Eminem et ses fans. Séance unique au cinéma Le palace à Martigues. Images rares et interview exclusive. Réservez vite vos places !

Depuis plus de deux décennies, Stan, le morceau culte d’Eminem, résonne comme un cri à la fois poignant et inquiétant. Sorti en 2000, ce titre emblématique explore la relation entre un artiste et un fan poussé à l’obsession. Si marquant qu’en 2017, le mot « stan » est officiellement entré dans l’Oxford English Dictionary pour désigner un fan dévoué — parfois un peu trop.



Mais que signifie vraiment être un « stan » ?

C’est précisément ce que le documentaire vient explorer.

Votre cinéma vous propose une séance unique de ce film événement, entièrement autorisé par Eminem. Un documentaire à la fois intime et percutant, qui donne la parole à de vrais fans, choisis pour leur lien singulier avec l’univers du rappeur. Le fil conducteur ? Cette phrase tirée du refrain de Stan « I’m just like you. »



Grâce à une mise en scène stylisée, des interviews touchantes, des images d’archives rares et un entretien exclusif avec Eminem lui-même, le film propose un regard sans détour sur la carrière du rappeur… et sur l’impact émotionnel de son œuvre sur toute une génération.

Un documentaire à ne pas manquer, que l’on soit fan inconditionnel ou simplement curieux de comprendre ce phénomène culturel unique. .

Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A powerful documentary about the bond between Eminem and his fans. One-off screening at Le Palace cinema in Martigues. Rare footage and exclusive interview. Reserve your tickets now!

German :

Eine starke Doku über die Verbindung zwischen Eminem und seinen Fans. Einmalige Vorführung im Kino Le palace in Martigues. Seltene Bilder und ein exklusives Interview. Reservieren Sie schnell Ihre Plätze!

Italiano :

Un potente documentario sul legame tra Eminem e i suoi fan. Proiezione unica al cinema Le Palace di Martigues. Filmati rari e interviste esclusive. Prenotate subito i vostri biglietti!

Espanol :

Un poderoso documental sobre el vínculo entre Eminem y sus fans. Proyección única en el cine Le Palace de Martigues. Imágenes inéditas y entrevistas exclusivas. Reserve ya sus entradas.

L’événement Événement cinéma, Stans Eminem Martigues a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme de Martigues