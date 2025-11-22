Événement Colloque national de généalogie Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 18:15:00
2025-11-22
GenEven a le plaisir d’organiser le 1er Colloque National de Généalogie !
>>> Les conférences proposées sont gratuites, mais il est nécessaire de s’inscrire. Pour des raisons de sécurité, un contrôle sera effectué pour accéder aux bâtiments du colloque.
Région Île-de-France 8 boulevard Victor Hugo Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 6 89 40 56 16 colloqueidf@ugoh.fr
English : Event National Genealogy Conference
GenEven is pleased to host the 1st National Genealogy Conference!
>>> The conferences are free, but registration is required. For security reasons, access to the conference buildings will be restricted.
German :
GenEven freut sich, das 1. Nationale Genealogie-Kolloquium zu organisieren!
>>> Die angebotenen Vorträge sind kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Aus Sicherheitsgründen wird der Zugang zu den Gebäuden des Kolloquiums kontrolliert.
Italiano :
GenEven è lieta di organizzare il 1° Colloque National de Généalogie!
>>> Le conferenze sono gratuite, ma è necessaria la registrazione. Per motivi di sicurezza, l’accesso agli edifici della conferenza sarà controllato.
Espanol : Evento Conferencia Nacional de Genealogía
¡GenEven se complace en presentar la 1.ª Conferencia Nacional de Genealogía!
>>> Las conferencias son gratuitas, pero es necesario registrarse. Por razones de seguridad, el acceso a los edificios de la conferencia estará restringido.
