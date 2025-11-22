Événement Colloque national de généalogie Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine

Région Île-de-France 8 boulevard Victor Hugo Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 18:15:00

2025-11-22

GenEven a le plaisir d’organiser le 1er Colloque National de Généalogie !

>>> Les conférences proposées sont gratuites, mais il est nécessaire de s’inscrire. Pour des raisons de sécurité, un contrôle sera effectué pour accéder aux bâtiments du colloque.

Région Île-de-France 8 boulevard Victor Hugo Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 6 89 40 56 16 colloqueidf@ugoh.fr

English : Event National Genealogy Conference

GenEven is pleased to host the 1st National Genealogy Conference!

>>> The conferences are free, but registration is required. For security reasons, access to the conference buildings will be restricted.

German :

GenEven freut sich, das 1. Nationale Genealogie-Kolloquium zu organisieren!

>>> Die angebotenen Vorträge sind kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Aus Sicherheitsgründen wird der Zugang zu den Gebäuden des Kolloquiums kontrolliert.

Italiano :

GenEven è lieta di organizzare il 1° Colloque National de Généalogie!

>>> Le conferenze sono gratuite, ma è necessaria la registrazione. Per motivi di sicurezza, l’accesso agli edifici della conferenza sarà controllato.

Espanol : Evento Conferencia Nacional de Genealogía

¡GenEven se complace en presentar la 1.ª Conferencia Nacional de Genealogía!

>>> Las conferencias son gratuitas, pero es necesario registrarse. Por razones de seguridad, el acceso a los edificios de la conferencia estará restringido.

