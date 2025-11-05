Évènement concours de la meilleure soupe Borny Rue du Vermandois Metz

Évènement concours de la meilleure soupe Borny

Afin de promouvoir le talent des cuisiniers amateurs, tout en sensibilisant à l’importance d’une alimentation saine, équilibrée, avec des légumes de saison, la municipalité organise la troisième édition du concours de la meilleure soupe de Metz.

Dans le quartier de Borny, la première manche aura lieu le mercredi 5 novembre 2025 à 11h.

Programme https://metz.fr/agenda/fiche-38842.phpTout public

Rue du Vermandois Centre socio-culturel de Borny Metz 57070 Moselle Grand Est

English :

To promote the talent of amateur cooks, while raising awareness of the importance of a healthy, balanced diet based on seasonal vegetables, the municipality is organizing the third edition of Metz?s best soup competition.

In the Borny district, the first round will take place on Wednesday, November 5, 2025 at 11am.

Program: https://metz.fr/agenda/fiche-38842.php

German :

Um das Talent von Hobbyköchen zu fördern und gleichzeitig das Bewusstsein für die Bedeutung einer gesunden, ausgewogenen Ernährung mit saisonalem Gemüse zu schärfen, organisiert die Stadtverwaltung die dritte Ausgabe des Wettbewerbs um die beste Suppe von Metz.

Im Stadtteil Borny findet die erste Runde am Mittwoch, den 5. November 2025 um 11 Uhr statt.

Programm: https://metz.fr/agenda/fiche-38842.php

Italiano :

Per promuovere il talento dei cuochi dilettanti e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una dieta sana ed equilibrata a base di verdure di stagione, il comune organizza la terza edizione del concorso per la migliore zuppa di Metz.

Nel quartiere di Borny, il primo turno si svolgerà mercoledì 5 novembre 2025 alle 11.00.

Programma: https://metz.fr/agenda/fiche-38842.php

Espanol :

Para promover el talento de los cocineros aficionados y sensibilizarlos sobre la importancia de una alimentación sana y equilibrada basada en las verduras de temporada, el ayuntamiento organiza la tercera edición del concurso de la mejor sopa de Metz.

En el barrio de Borny, la primera ronda tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 11h.

Programa: https://metz.fr/agenda/fiche-38842.php

