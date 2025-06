ÉVÉNEMENT « Crème Fresh festival » Graffiti/Street art | P200 & P400 – P200 et P400 L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin 20 juin 2025 19:00

Manche

ÉVÉNEMENT « Crème Fresh festival » Graffiti/Street art | P200 & P400 P200 et P400 L’Autre Lieu 61 Rue de l’Abbaye, Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-20

?? Crème Fresh Festival | 20-22 juin Cherbourg

Street art, live painting, DJ sets, expos, ateliers & marché créateurs à L’Autre Lieu (P200/P400).

??? 30 artistes en live | ?? CSEN X Le Chimiste

?? Ven. 19h-00h | Sam. 11h-20h | Dim. 11h-17h

?? Espace René Le Bas Entrée libre

?? Suivez l’actu sur Instagram & Facebook @creme_fresh_crew et @lautrelieucherbourg / @LAutreLieu

P200 et P400 L’Autre Lieu 61 Rue de l’Abbaye, Espace René Le Bas

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

English : ÉVÉNEMENT « Crème Fresh festival » Graffiti/Street art | P200 & P400

?? Crème Fresh Festival | June 20-22 ? Cherbourg

Street art, live painting, DJ sets, exhibitions, workshops & designer market at L?Autre Lieu (P200/P400).

??? 30 live artists | ?? CSEN X Le Chimiste

?? Fri. 7pm-00am | Sat. 11am-8pm | Sun. 11am-5pm

?? Espace René Le Bas ? Free admission

?? Follow us on Instagram & Facebook @creme_fresh_crew and @lautrelieucherbourg / @LAutreLieu

German :

?? Crème Fresh Festival | 20. bis 22. Juni ? Cherbourg

Street Art, Live Painting, DJ Sets, Ausstellungen, Workshops & Designermarkt in L’Autre Lieu (P200/P400).

??? 30 Live-Künstler | ? CSEN X Le Chimiste (Der Chemiker)

?? Fr. 19h-00h | Sa. 11h-20h | So. 11h-17h

?? Raum René Le Bas ? Freier Eintritt

?? Verfolgen Sie die Neuigkeiten auf Instagram & Facebook: @creme_fresh_crew und @lautrelieucherbourg / @LAutreLieu

Italiano :

?? Crème Fresh Festival | 20-22 giugno ? Cherbourg

Arte di strada, pittura dal vivo, DJ set, mostre, workshop e mercato di designer a L’Autre Lieu (P200/P400).

??? 30 artisti dal vivo | ? CSEN X Le Chimiste

?? Ven. 19:00-00:00 | Sab. 11:00-20:00 | Dom. 11:00-17:00

?? Spazio René Le Bas? Ingresso libero

?? Seguiteci su Instagram e Facebook: @creme_fresh_crew e @lautrelieucherbourg / @LAutreLieu

Espanol :

?? Festival Crème Fresh | 20-22 de junio ? Cherburgo

Arte callejero, pintura en directo, sesiones de DJ, exposiciones, talleres y mercado de diseñadores en L’Autre Lieu (P200/P400).

??? 30 artistas en directo CSEN X Le Chimiste

?? Viernes, de 19.00 h a 00.00 h; sábados, de 11.00 h a 20.00 h; domingos, de 11.00 h a 17.00 h

?? Espacio René Le Bas ? Entrada gratuita

?? Síganos en Instagram y Facebook @creme_fresh_crew y @lautrelieucherbourg / @LAutreLieu

