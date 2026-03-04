ÉVÉNEMENT CULINAIRE « PARISTEXAS », le grand bazar, Toulouse

ÉVÉNEMENT CULINAIRE « PARISTEXAS » Samedi 7 mars, 19h00 le grand bazar Haute-Garonne

menu 30 e + 3 e non adhérent

Début : 2026-03-07T19:00:00+01:00 – 2026-03-07T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T19:00:00+01:00 – 2026-03-07T22:30:00+01:00

pour clôturer l’expo de sitty dada le grandbazar vous propose un événement culinaire a 4 mains avec stephane/arnaud

projection de paris texas

réservation conseillée

le grand bazar 3 avenue du cimetiere toulouse 31500 Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

finissage expo sitty dada

jb