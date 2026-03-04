ÉVÉNEMENT CULINAIRE « PARISTEXAS », le grand bazar, Toulouse
ÉVÉNEMENT CULINAIRE « PARISTEXAS » Samedi 7 mars, 19h00 le grand bazar Haute-Garonne
menu 30 e + 3 e non adhérent
pour clôturer l’expo de sitty dada le grandbazar vous propose un événement culinaire a 4 mains avec stephane/arnaud
projection de paris texas
réservation conseillée
le grand bazar 3 avenue du cimetiere toulouse 31500 Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
finissage expo sitty dada
