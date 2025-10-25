Évènement Culture Connect Europe+ Le Cap Metz

Évènement Culture Connect Europe+ Le Cap Metz samedi 25 octobre 2025.

Évènement Culture Connect Europe+

Le Cap 1 avenue Robert Schuman Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25 20:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Découvrez l’Italie à Metz Deux Soirées Européennes Uniques à Le Cap !

Le Collectif pour un Service Civique Européen à Metz vous invite à un voyage interactif à la découverte de l’art, de la musique, des saveurs et, surtout, de la vibrante culture italienne !

Rejoignez-nous pour deux rendez-vous incontournables à Le Cap, où vous pourrez découvrir, créer, vous amuser et vous connecter avec des personnes de toute l’Europe. Chaque rencontre est interactive, amusante et inclusive, même sans connaissances préalables.

Événement 1 Langage Corporel et Secrets de l’Italien

Quand Mardi 9 Octobre, de 18h à 20h

Au programme

Gestualité Italienne Nous explorerons les gestes italiens, des mouvements les plus courants à la communication non verbale et aux gestes superstitieux.

Langue en Profondeur Approfondissement de l’italien à travers les expressions idiomatiques, les dialectes et les différents accents régionaux.

Événement 2 Magie et Mystère du Carnaval Italien

Quand Jeudi 25 Octobre, de 18h à 20h

Au programme

Histoire du Carnaval Une exploration de ses origines théâtrales aux masques emblématiques et aux traditions régionales les plus fascinantes.

Atelier Pratique Mettez la main à la pâte et créez votre propre Masque de Carnaval inspiré de la tradition italienne !

L’entrée est libre, mais les places sont limitées !

Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre placeTout public

0 .

Le Cap 1 avenue Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Discover Italy in Metz: Two Unique European Evenings at Le Cap!

The Collectif pour un Service Civique Européen à Metz invites you on an interactive journey to discover art, music, flavors and, above all, the vibrant Italian culture!

Join us for two unmissable events in Cape Town, where you can discover, create, have fun and connect with people from all over Europe. Each meeting is interactive, fun and inclusive, even without prior knowledge.

Event 1: Body Language and Italian Secrets

When: Tuesday, October 9, 6 pm to 8 pm

Program:

Italian Gestuality: We’ll explore Italian gestures, from the most common movements to non-verbal communication and superstitious gestures.

Language in Depth: A deeper understanding of Italian through idiomatic expressions, dialects and regional accents.

Event 2: Magic and Mystery of the Italian Carnival

When: Thursday, October 25, 6 pm to 8 pm

Program:

History of Carnival: An exploration of its theatrical origins, emblematic masks and fascinating regional traditions.

Practical Workshop: Get hands-on and create your very own Carnival mask inspired by Italian tradition!

Admission is free, but places are limited!

Register now to reserve your place

German :

Entdecken Sie Italien in Metz: Zwei einzigartige europäische Abende in Kapstadt!

Das Collectif pour un Service Civique Européen à Metz lädt Sie zu einer interaktiven Reise ein, auf der Sie Kunst, Musik, Geschmack und vor allem die pulsierende italienische Kultur entdecken können!

Begleiten Sie uns zu zwei unverzichtbaren Treffen in Kapstadt, bei denen Sie entdecken, kreativ sein, Spaß haben und sich mit Menschen aus ganz Europa vernetzen können. Jedes Treffen ist interaktiv, unterhaltsam und inklusiv, auch ohne Vorkenntnisse.

Veranstaltung 1: Körpersprache und Geheimnisse des Italienischen

Wann: Dienstag, 9. Oktober, von 18:00 bis 20:00 Uhr

Auf dem Programm:

Italienische Gestik: Wir werden italienische Gesten erforschen, von den häufigsten Bewegungen über nonverbale Kommunikation bis hin zu abergläubischen Gesten.

Sprache in der Tiefe: Vertiefung der italienischen Sprache anhand von idiomatischen Ausdrücken, Dialekten und verschiedenen regionalen Akzenten.

Veranstaltung 2: Magie und Mysterium des italienischen Karnevals

Wann: Donnerstag, 25. Oktober, 18:00 bis 20:00 Uhr

Auf dem Programm:

Geschichte des Karnevals: Eine Erkundung von den theatralischen Ursprüngen bis zu den ikonischen Masken und den faszinierendsten regionalen Traditionen.

Praktischer Workshop: Legen Sie selbst Hand an und kreieren Sie Ihre eigene Karnevalsmaske, die von der italienischen Tradition inspiriert ist!

Der Eintritt ist frei, aber die Plätze sind begrenzt!

Melden Sie sich jetzt an, um Ihren Platz zu reservieren

Italiano :

Scoprire l’Italia a Metz: due serate europee uniche a Le Cap!

Il Collectif pour un Service Civique Européen à Metz vi invita a un viaggio interattivo alla scoperta dell’arte, della musica, dei sapori e, soprattutto, della vivace cultura italiana!

Unitevi a noi per due eventi imperdibili a Città del Capo, dove potrete scoprire, creare, divertirvi e connettervi con persone provenienti da tutta Europa. Ogni evento è interattivo, divertente e inclusivo, anche senza conoscenze preliminari.

Evento 1: Linguaggio del corpo e segreti dell’italiano

Quando: martedì 9 ottobre, ore 18.00-20.00

Programma:

Gestualità italiana: esploreremo la gestualità italiana, dai movimenti più comuni alla comunicazione non verbale e ai gesti scaramantici.

Lingua in profondità: una comprensione più approfondita dell’italiano attraverso le espressioni idiomatiche, i dialetti e i diversi accenti regionali.

Evento 2: Magia e mistero del Carnevale italiano

Quando: giovedì 25 ottobre, ore 18.00-20.00

Programma:

Storia del Carnevale: un’esplorazione delle sue origini teatrali, delle maschere emblematiche e delle affascinanti tradizioni regionali.

Laboratorio pratico: sporcatevi le mani e create la vostra maschera di Carnevale ispirata alla tradizione italiana!

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati!

Registrati ora per riservare il tuo posto

Espanol :

Descubrir Italia en Metz: ¡dos veladas europeas únicas en Le Cap!

El Collectif pour un Service Civique Européen à Metz le invita a un viaje interactivo para descubrir el arte, la música, los sabores y, sobre todo, la vibrante cultura italiana

Acompáñenos en dos eventos imperdibles en Ciudad del Cabo, donde podrá descubrir, crear, divertirse y conectar con personas de toda Europa. Cada evento es interactivo, divertido e inclusivo, incluso sin conocimientos previos.

Evento 1: Lenguaje corporal y secretos del italiano

Cuándo: martes 9 de octubre, de 18.00 a 20.00 horas

Programa:

Gestualidad italiana: Exploraremos los gestos italianos, desde los movimientos más comunes hasta la comunicación no verbal y los gestos supersticiosos.

Lengua en profundidad: Una comprensión más profunda del italiano a través de expresiones idiomáticas, dialectos y diferentes acentos regionales.

Evento 2: Magia y misterio del Carnaval italiano

Cuándo: jueves 25 de octubre, de 18.00 a 20.00 horas

Programa:

Historia del Carnaval: exploración de sus orígenes teatrales, máscaras emblemáticas y fascinantes tradiciones regionales.

Taller práctico: ensúciese las manos y cree su propia máscara de Carnaval inspirada en la tradición italiana

La entrada es gratuita, pero las plazas son limitadas

Inscríbete ahora para reservar tu plaza

L’événement Évènement Culture Connect Europe+ Metz a été mis à jour le 2025-10-16 par AGENCE INSPIRE METZ