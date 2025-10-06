Evenement Cybersécurité pour tous La Cyber du MIX Mourenx
Evenement Cybersécurité pour tous La Cyber du MIX Mourenx lundi 6 octobre 2025.
Evenement Cybersécurité pour tous
La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-06
Apprendre les bons réflexes en matière de sécurité sur téléphone et ordinateur grâce à un
jeu ? Et pourquoi pas ? .
La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84 cyberbases@cc-lacqorthez.fr
English : Evenement Cybersécurité pour tous
German : Evenement Cybersécurité pour tous
Italiano :
Espanol : Evenement Cybersécurité pour tous
L’événement Evenement Cybersécurité pour tous Mourenx a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Coeur de Béarn