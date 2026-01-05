Evènement De mots en mots Mediathèque du MIX Mourenx

Evènement De mots en mots

Mediathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Déambulez dans la médiathèque et dans la galerie d’art et tendez l’oreille. Des textes lus, des histoires racontées, des récits chuchotés captiveront petits et grands. .

Mediathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Evènement De mots en mots

L’événement Evènement De mots en mots Mourenx a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Coeur de Béarn