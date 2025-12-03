Évènement de pitch de startups HEC HEC Alumni Paris Jeudi 11 décembre, 16h00 Gratuit

Évènement de pitch de startups HEC Paris

Assistez au pitch des startups les plus prometteuses de notre troisième cohorte

Nous avons le plaisir de vous inviter à un évènement exceptionnel et exclusif qui réunira six startups triées sur le volet parmi plusieurs dizaines de notre troisième cohorte et prêtes à faire parler d’elles dans les mois à venir.

Ces startups, dont les fondateurs sont des alumni HEC, ont été sélectionnées pour leur potentiel de croissance hors norme, leur innovation ainsi que la solidité de leur modèle économique. Parmi elles, une en particulier a déjà retenu toute notre attention et nous sommes actuellement en train de finaliser son tour de table.

Si vous souhaitez découvrir les pépites de demain avant tout le monde, prière de confirmer votre participation ci-dessous.

L’évènement aura lieu le jeudi 11 decembre 2025 en ligne.

Vous trouverez ci-dessous une brève description des entreprises :

1. Une plateforme de santé maternelle basée sur l’IA qui prédit et prévient les complications hypertensives de la grossesse afin de réduire les urgences, les séjours en soins intensifs néonatals et les coûts pour les organismes payeurs.

2. Une plateforme de récompenses mondiale unifiée qui renforce l’engagement des clients et des employés grâce à une API unique proposant des incitations évolutives, ludiques et multicatégorielles.

3. Un système d’IA pour les entreprises de construction qui reconstitue les calendriers de projets à partir d’ensembles de documents massifs afin d’accélérer et de consolider les dossiers importants.

4. Un « passeport de couple » qui convertit les traces numériques des couples en chronologies vérifiables et infalsifiables, utilisables dans les procédures d’immigration, financières et juridiques.

5. Une plateforme d’accès aux soins de santé pour les femmes qui réduit considérablement les délais d’attente pour les spécialistes pour les employés et les assureurs, tout en diminuant les coûts et en améliorant la qualité des soins.

6. Une plateforme sociale basée sur l’IA qui renforce l’engagement communautaire dans le monde réel en recommandant intelligemment des rencontres en personne et en coordonnant des échanges contextuels à grande échelle.

Au plaisir de vous y accueillir !

HEC Angels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T18:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris