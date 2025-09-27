Événement Destination Montenoy Montenoy

2 B rue Lassus Montenoy Meurthe-et-Moselle

Grand événement à Montenoy !

Samedi 27 septembre, venez assister à plusieurs animations gratuites qui mettront à l’honneur la commune de Montenoy.

Animations, expositions, visites guidées gratuite, buvette, jeux… de grandes festivités vous attendent !

Programme en photo. (certaines animations sont sur réservation)

Entrée libre.Tout public

2 B rue Lassus Montenoy 54760 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 31 81 90 mairie.montenoy@orange.fr

English :

Big event in Montenoy!

On Saturday, September 27, come and take part in a number of free events celebrating the town of Montenoy.

Animations, exhibitions, free guided tours, refreshments, games… great festivities await you!

See photo for the program (some events require reservation)

Free admission.

German :

Großes Ereignis in Montenoy!

Am Samstag, den 27. September, können Sie an mehreren kostenlosen Veranstaltungen teilnehmen, die die Gemeinde Montenoy in den Mittelpunkt stellen.

Animationen, Ausstellungen, kostenlose Führungen, Erfrischungsstände, Spiele… große Feierlichkeiten erwarten Sie!

Programm auf dem Foto (für einige Animationen ist eine Reservierung erforderlich)

Freier Eintritt.

Italiano :

Grande evento a Montenoy!

Sabato 27 settembre, venite a partecipare a una serie di eventi gratuiti per celebrare la città di Montenoy.

Attività, mostre, visite guidate gratuite, rinfreschi, giochi… vi aspettano grandi festeggiamenti!

Consultate il programma nelle foto (alcuni eventi devono essere prenotati in anticipo)

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Gran acontecimiento en Montenoy

El sábado 27 de septiembre, participe en una serie de actos gratuitos para celebrar la ciudad de Montenoy.

Actividades, exposiciones, visitas guiadas gratuitas, refrescos, juegos… ¡le esperan grandes fiestas!

Consulte el programa en las fotos (algunos actos requieren reserva previa)

La entrada es gratuita.

L’événement Événement Destination Montenoy Montenoy a été mis à jour le 2025-08-23 par TOURISME BASSIN de POMPEY