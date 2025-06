Évènement dictée en gare Place du Général De Gaulle Metz 1 juillet 2025 14:00

Rendez-vous sur le parvis de la garde de Metz pour 5 dictées différentes autour de l’œuvre de Paul Verlaine.

Un évènement animé par Rachid Santaki.Tout public

Place du Général De Gaulle Gare de Metz Ville

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Join us on the parvis de la garde in Metz for 5 different dictations based on the works of Paul Verlaine.

Hosted by Rachid Santaki.

German :

Treffen Sie sich auf dem Vorplatz der Wache in Metz zu 5 verschiedenen Diktaten rund um das Werk von Paul Verlaine.

Die Veranstaltung wird von Rachid Santaki moderiert.

Italiano :

Unitevi a noi sul Parvis de la Garde di Metz per 5 diversi dettati basati sulle opere di Paul Verlaine.

Condotto da Rachid Santaki.

Espanol :

Únase a nosotros en el Parvis de la Garde de Metz para 5 dictados diferentes basados en las obras de Paul Verlaine.

Presentado por Rachid Santaki.

L’événement Évènement dictée en gare Metz a été mis à jour le 2025-06-17 par AGENCE INSPIRE METZ