Evènement Dis, tu m’aides Mediathèque du MIX Mourenx

Evènement Dis, tu m’aides

Mediathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Journée d’information et de sensibilisation pour les aidants et pour les curieux en présence de M. Amyot,

psychosociologue spécialisé sur les questions de vieillesse des aidants. .

Mediathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 41 09 contact@le-mix.fr

