Evénement du printemps au CKB Karting à Autoreille Autoreille

CKB Karting Autoreille Haute-Saône
Tarif : – – 399 EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Envie de vivre l’événement… ou simplement d’en profiter en tant que spectateur ?
Le grand rendez-vous karting du printemps vous attend dès 8h pour une journée placée sous le signe de la vitesse, du partage et de la convivialité !
Participez à la course en équipe de 2 à 4 pilotes (dès 14 ans) OU Venez admirer le spectacle et encourager les équipages ! Karting 270 cm³ Buffet sur place le midi pour les pilotes .
CKB Karting Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 96 03
