Evénement du printemps au CKB Karting à Autoreille

CKB Karting Autoreille Haute-Saône

Tarif : – – 399 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Envie de vivre l’événement… ou simplement d’en profiter en tant que spectateur ?

Le grand rendez-vous karting du printemps vous attend dès 8h pour une journée placée sous le signe de la vitesse, du partage et de la convivialité !

Participez à la course en équipe de 2 à 4 pilotes (dès 14 ans) OU Venez admirer le spectacle et encourager les équipages ! Karting 270 cm³ Buffet sur place le midi pour les pilotes .

CKB Karting Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 96 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Evénement du printemps au CKB Karting à Autoreille

L’événement Evénement du printemps au CKB Karting à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY