Evènement Emeraude Cinéma 5 septembre Emeraude Cinéma Dinard
Evènement Emeraude Cinéma 5 septembre Emeraude Cinéma Dinard mardi 18 novembre 2025.
Evènement Emeraude Cinéma 5 septembre
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 20:00:00
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Emeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film 5 SEPTEMBRE.
Durant les Jeux d’été, le 5 septembre 1972 à Munich, une équipe américaine couvre en direct la prise d’otage des athlètes israéliens.
De Tim Fehlbaum
Avec: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin .
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Evènement Emeraude Cinéma 5 septembre Dinard a été mis à jour le 2025-11-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme