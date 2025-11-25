Evènement Emeraude Cinéma Aux jours qui viennent Emeraude Cinéma Dinard

Evènement Emeraude Cinéma Aux jours qui viennent

Emeraude Cinéma, 2 Boulevard Albert 1er, Dinard

25 novembre 2025, 20h15

Émeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film Aux jours qui viennent

En partenariat avec le collectif les Malouines

Nice, de nos jours. Laura, la trentaine, essaie de se reconstruire après une relation tumultueuse avec Joachim. Elle mène une vie en apparence tranquille, en élevant seule sa petite fille. Mais l’accident de Shirine, la nouvelle compagne de Joachim, va faire ressurgir son passé. Les deux femmes, en proie à la violence du même homme, vont peu à peu se soutenir…

De Nathalie Najem

Avec: Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard .

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

