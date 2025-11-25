Evènement Emeraude Cinéma Aux jours qui viennent Emeraude Cinéma Dinard
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-25 20:15:00
fin : 2025-11-25
2025-11-25
Émeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film Aux jours qui viennent
En partenariat avec le collectif les Malouines
Nice, de nos jours. Laura, la trentaine, essaie de se reconstruire après une relation tumultueuse avec Joachim. Elle mène une vie en apparence tranquille, en élevant seule sa petite fille. Mais l’accident de Shirine, la nouvelle compagne de Joachim, va faire ressurgir son passé. Les deux femmes, en proie à la violence du même homme, vont peu à peu se soutenir…
De Nathalie Najem
Avec: Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard .
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
