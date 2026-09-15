Événement Émeraude Cinéma – Avant-première Ducobu et le fantôme de Saint-Patoche Émeraude Cinéma Dinard
dimanche 27 septembre 2026 · Émeraude Cinéma · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Événement Émeraude Cinéma – Avant-première Ducobu et le fantôme de Saint-Patoche
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Avant-première : Ducobu et le fantôme de Saint-Patoche d’Elie Semoun
C’est Halloween, et Ducobu revient pour une aventure pleine de rires et de mystères ! Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison… hantée par le fantôme d’Anatole, le plus grand cancre de l’histoire de l’école Saint-Potache. Ce fantôme farceur va entraîner Ducobu, Léonie, leurs parents et Kitrish dans une série de péripéties aussi drôles qu’inattendues. Mais attention : à Halloween, tout peut arriver.
Tout public. .
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11
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English :
L’événement Événement Émeraude Cinéma – Avant-première Ducobu et le fantôme de Saint-Patoche Dinard a été mis à jour le 2026-09-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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