Événement Émeraude Cinéma Avant-première Jean Valjean PA de l’Hérmitage Dinard

Événement Émeraude Cinéma Avant-première Jean Valjean

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 17:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Avant-première Jean Valjean, d’Eric Besnard.

1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir.

D’après l’œuvre Les Misérables de Victor Hugo.

Tout public.

01 h 39.

Historique, Drame. .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Avant-première Jean Valjean Dinard a été mis à jour le 2025-11-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme