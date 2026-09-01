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Événement Émeraude Cinéma – Avant-première La maison de nos rêves Émeraude Cinéma La Richardais La Richardais

dimanche 27 septembre 2026 · Émeraude Cinéma La Richardais · La Richardais

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Émeraude Cinéma La Richardais
Adresse
3 rue des Villes Billy
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

Événement Émeraude Cinéma – Avant-première La maison de nos rêves

Émeraude Cinéma La Richardais 3 rue des Villes Billy La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Cinéma Emeraude – Avant-première « La maison de nos rêves » de Claude Zidi JR.

Benjamin et Amélie, jeune couple de trentenaires décide d’acheter la maison de leurs rêves en viager à Nicolette, une dame qui semble mourante. Mais peu après la vente, elle va beaucoup mieux et le couple se demande s’il n’a pas été arnaqué. Bientôt à genoux financièrement, ils sont forcés de penser au pire.

Tout public.   .

Émeraude Cinéma La Richardais 3 rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93 

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English :

L’événement Événement Émeraude Cinéma – Avant-première La maison de nos rêves La Richardais a été mis à jour le 2026-09-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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