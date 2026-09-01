Événement Émeraude Cinéma – Avant-première La maison de nos rêves Émeraude Cinéma La Richardais La Richardais
dimanche 27 septembre 2026 · Émeraude Cinéma La Richardais · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Événement Émeraude Cinéma – Avant-première La maison de nos rêves
Émeraude Cinéma La Richardais 3 rue des Villes Billy La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Cinéma Emeraude – Avant-première « La maison de nos rêves » de Claude Zidi JR.
Benjamin et Amélie, jeune couple de trentenaires décide d’acheter la maison de leurs rêves en viager à Nicolette, une dame qui semble mourante. Mais peu après la vente, elle va beaucoup mieux et le couple se demande s’il n’a pas été arnaqué. Bientôt à genoux financièrement, ils sont forcés de penser au pire.
Tout public. .
Émeraude Cinéma La Richardais 3 rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
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English :
L’événement Événement Émeraude Cinéma – Avant-première La maison de nos rêves La Richardais a été mis à jour le 2026-09-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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