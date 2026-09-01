Événement Émeraude Cinéma – Avant-première La maison de nos rêves Émeraude Cinéma La Richardais La Richardais

Informations pratiques

La Richardais

Événement Émeraude Cinéma – Avant-première La maison de nos rêves

Émeraude Cinéma La Richardais 3 rue des Villes Billy La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Cinéma Emeraude – Avant-première « La maison de nos rêves » de Claude Zidi JR.

Benjamin et Amélie, jeune couple de trentenaires décide d’acheter la maison de leurs rêves en viager à Nicolette, une dame qui semble mourante. Mais peu après la vente, elle va beaucoup mieux et le couple se demande s’il n’a pas été arnaqué. Bientôt à genoux financièrement, ils sont forcés de penser au pire.

Tout public. .

Émeraude Cinéma La Richardais 3 rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

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English :

L’événement Événement Émeraude Cinéma – Avant-première La maison de nos rêves La Richardais a été mis à jour le 2026-09-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme