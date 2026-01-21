Événement Émeraude Cinéma Avant-première Les enfants de la résistance PA de l’Hérmitage Dinard

Événement Émeraude Cinéma Avant-première Les enfants de la résistance

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Avant-première Les enfants de la résistance de Christophe Barratier.

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein coeur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

Drame, Aventure, Historique.

Tout public.

Introduit par un spectacle de la Cie L’Oiseau de Feu (Quévert). .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Avant-première Les enfants de la résistance Dinard a été mis à jour le 2026-01-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme