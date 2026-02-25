Evénement Emeraude Cinéma Avant-première Walter lapin PA de l’Hérmitage Dinard

Evénement Emeraude Cinéma Avant-première Walter lapin

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-22 11:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Émeraude Cinéma présente en avant-première Walter lapin .

Les aventures rocambolesques d’une petite hérissonne et d’un lapin épuisé par ses 53 enfants qui partent dans des aventures épiques le jour où ce dernier, pris d’amnésie, se prend soudain pour un super héros.

Film d’animation.

Tout public. .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

