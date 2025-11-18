Événement Émeraude Cinéma Avant-première Wicked Partie 2 PA de l’Hérmitage Dinard

Événement Émeraude Cinéma Avant-première Wicked Partie 2

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Avant-première Wicked Partie 2.

Film en version française avec les chansons en version originale sous-titrée. .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Avant-première Wicked Partie 2 Dinard a été mis à jour le 2025-11-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme