Evènement Emeraude Cinéma Better Man Emeraude Cinéma Dinard mardi 30 septembre 2025.

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-30 20:15:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Émeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film « Better Man »

Dans le cadre du Pré-Festival du Film Britannique et Irlandais de Dinard.

Dans le nord de l’Angleterre, le jeune Robbie grandit fasciné par les rêves de gloire de son père qui ne tarde pas à quitter le foyer pour vivre sa passion. Porté par l’amour de sa grand-mère, c’est pourtant Robbie qui va devenir un véritable showman et une star mondiale. Désormais icône internationale, il devra affronter les défis que le succès, la célébrité et la vie elle-même lui réservent. Sous la direction du réalisateur visionnaire Michael Gracey (The Greatest Showman), ce film mené tambour battant inspiré de la vie de la légende de la pop Robbie Williams, nous plonge dans une quête d’identité poignante et universelle celle où le regard des autres, les liens amoureux, familiaux et amicaux, façonnent l’être humain que l’on devient. Un voyage passionnant sur la route du succès, de la découverte de soi et du véritable bonheur.

De Michael Gracey

Avec: Robbie Williams, Damon Herriman, Alison Steadman .

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

